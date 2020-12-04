一名公司女董事長一次在辦公室滑倒呈仆街狀，竟造成膝關節骨折，術後短短幾個月，又再一次跌倒骨折。由於一般人很少在短時間內發生2次跌倒骨折，醫師為她進行骨密度檢查，才發現女董事長罹患的是嚴重骨質疏鬆症。

成大醫院骨科病房主任戴大為表示，隨著年齡增長，身體的骨質生成與骨質流失速度失去平衡，骨密度就會逐年降低，骨骼結構也會變得空洞而脆弱，很容易導致骨質疏鬆症，特別是更年期後的女性，骨質流失更為嚴重。

由於骨骼十分脆弱，骨質疏鬆症最可怕的地方在於，患者一跌倒就很容易骨折，骨折部位可能是脊椎、大腿骨、髖關節或手腕骨，而多數人在骨質流失階段並沒有特別感覺，常是跌倒造成嚴重骨折後才驚覺，部分年長者甚至自此長期臥床，顯示民眾對骨鬆問題常易輕忽。

嚴重骨質疏鬆症的患者，常見骨量極低與骨結構惡化，或兩種情況並存的情況，目前治療骨質疏鬆症的藥物有多種選擇，在藥物作用方面，主要分為「對抗骨質流失」與「促進骨質生成」兩大策略。

傳統治療骨鬆的藥物多為單一作用，很少藥物可以同時擁有兩項機轉、作用，就是同時可對抗骨質流失，又可促進骨質生成，而目前已有新的雙機轉針劑藥物可供選擇，為罹患嚴重骨質疏鬆症，與因骨鬆骨折住院、希望降低再次骨折風險的患者，提供更積極的治療選擇。

戴大為表示，骨鬆治療的目標，都是為了將患者未來的骨折風險降到最低，如果曾發生骨折或65歲以上的女性族群，一定要定期追蹤骨密度變化，年長男性族群也不可輕忽骨鬆的嚴重性，當發現骨密度明顯下滑，就要盡快接受治療，避免情況惡化而引發嚴重骨折危機。

今年世界骨鬆日的主題為「That's Osteoporosis」（這就是骨鬆），世界骨質疏鬆基金會（IOF）特別提到，民眾對骨鬆骨折的威脅常過於輕忽，警覺性不，與戴大為的觀察相同。戴大為提醒民眾，對骨鬆要有警覺性，並盡早接受檢查、治療，才能有效減少骨折威脅。

(中時 )