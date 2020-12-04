李千那近日錄台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》四周年特別企畫下集「百萬環島之旅」，她透露是因好友納豆力邀，加上四周年特別企畫，才鼓起勇氣點頭答應，「我不擅長外景遊戲，但為了納豆參加，因想珍惜相聚時光」。李千那一番真心話讓在場主持群深受感動，反倒是納豆聽了立即雙手合十搞笑說：「我會好好的，請放心」。她見狀笑岔氣：「我是想好好珍惜你。」

這回過關獎金直接從8萬起跳，只要成功馬上翻倍，李千那一開始老神在在，但要挑戰兩端高聳入天的U型雲霄飛車時，她臉色大變緊張直呼：「很後悔，不該來！」她是第一次參加外景實境競賽節目，王少偉打趣說：「她可能會被主持群嚇到，以後不敢來。」但李千那卻展現驚人潛力，挑戰恐懼極限，坐上極速雲霄飛車，並在高速行進之間，要將紅點貼紙貼在臉上，還要取下「集點」。

納豆（左）與李千那有好交情。（台視提供）

前幾棒的張立東、風田都被嚇到變臉，李千那卻使出最大拚勁全力以赴，當她挑戰成功帥氣走下雲霄飛車時，貼紙一張不少全被帶下來，主持群為她鼓掌喝采齊呼「MVP」，讓她十分開心。此外，為回饋廣大粉絲熱情支持，在《綜藝3國智》首播時，主持人納豆、哈孝遠及黃豪平於官方粉絲團及YouTube頻道直播，陪伴觀眾一起收看。

(中時 )