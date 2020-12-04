勞動部勞動基金運用局（簡稱勞金局）國內投資組前任游姓組長涉入炒股弊案，民眾黨立委賴香伶、蔡壁如今質疑，勞動基金投資內控機制失衡失靈，基金監理會恐已淪為橡皮圖章，要求行政院未來應督導勞動基金詳細記錄投資決策軌跡，並將主管官員的帳戶納入洗錢防制法的高風險稽核名單，遏止類似事件再度發生。

賴香伶、蔡壁如今與台北市總工會理事長林國成、台北市產業總工會理事長鄭雅慧等人舉行記者會，質疑勞動基金投資內控機制失衡失靈，不過，受邀出席的勞動部未派代表到場，賴香伶痛批，勞動部出狀況都不願意出席記者會說明，輕忽在野黨監督，究竟是不敢來、不願意來還是不想來，非常遺憾。

賴香伶表示，過去10年，勞動基金官員和投信經理人裡應外合，僅靠自律公約，根本不足，相對於金管會對於投信投顧公司內控機制要求，勞金局內部投資流程、投資依據及標準、單一標的投資上限、人員管理、內控機制過於簡陋，且掌握龐大的基金，卻僅以百餘人處理，執行上不僅讓人員不堪負荷，而且欠缺獎勵機制，難以防弊。

蔡壁如說，金局國內組權益證券科人員編制僅12名，掌管3,668億元的風險性資產(股票、期貨等)，占整體基金比重8.24％，操盤人員編制與資產規模不成比例，不但風險過度集中，在人力編制不足的情況下，其操作策略，竟包含「靈活自營投資策略、積極區間操作、掌握波段收益」，以提高資本利得，將提高基金資產風險，並可能驅使操盤人在績效壓力下鋌而走險。

台北市總工會理事長林國成痛批，2014改制以後，分為勞保、基金、爭議等三個監理委員會，在政府精心策便知相關單位沒約束力，導致現在明為監理委員會，卻不監督管理單位，此次勞動部官員涉入炒股弊案與為落實管理有關。

民眾黨團呼籲，主管機關除應該徹底追查，提升內控機制的嚴謹度和稽核強度，針對各個風險管理要點、基金作業要點等規範，應該要更加嚴謹，同時監理會應該對所有決策過程有所揭露。

(中時 )