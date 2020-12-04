在道瓊（Doe Jones ）通報美國輝瑞藥廠（Pfizer）因供應鏈問題，2020年能交付的COVID-19疫苗數量只能達原先預估的一半後，輝瑞的股價應聲下跌3.1%。

輝瑞與德國生技公司BioNTech聯手開發的COVID-19 疫苗因臨床試驗確定具90%以上的保護力，已向歐美各國申請緊急授權使用及上市，英國昨天更批准輝瑞&BNT 疫苗的緊急使用，即將進行施打作業。

但道瓊今天通報，輝瑞與BNT原本計畫今年底能向全球拿出1億劑疫苗，但現在數量下修為5000萬劑；公司發言人表示，擴充原料供應鏈所需時間比預想來得多，但公司仍預期2021年能產出至少10億劑。

路透社報導，美國輝瑞藥廠（Pfizer）發言人告訴路透社，輝瑞的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗所使用的原料供應鏈面臨挑戰，因此大砍2020年的預定生產目標。

輝瑞近幾週改口稱今年只能產出5000萬劑疫苗，只能滿足2500萬人每人需施打兩劑所需；原本公司的目標生產1億劑。

輝瑞發言人表示「原料供應鏈升級所耗費的時間比預期還久」加上臨床試驗結果比預期晚出爐，因此年底前的疫苗產量無法達標。

「華爾街日報」率先披露輝瑞&BNT疫苗今年產量沒法達標的消息。報導引述一名直接參與疫苗研發的未具名人士透露，「早期部分批次的原料不合格，因此導致生產延誤」。

輝瑞11月向美國監管機關申請疫苗的緊急使用授權。美國官員表示預計疫苗本月能取得許可，美國政府預計第一批分配640萬劑，後續會有更多。

英國監管機關先前已批准輝瑞疫苗在英國使用。

(中央社)