「中高齡者及高齡者就業促進法」4日上路，雇主新進用中高齡及高齡者、續用高齡者，將補助雇主每人最高25萬8000元，雲嘉南區明年預計將新推介逾2萬名中高齡及高齡者進入職場。
專法上路後，雇主新進用由就業中心推介的45歲以上中高齡者，每月補助雇主1.3萬元，補助1年；若是新進用65歲以上高齡者，每月補助雇主1.5萬元，補助1年。
若雇主續用30％達法定退休資格的65歲以上高齡勞工，不低於原薪續聘6個月以上，雇主在前6個月可獲每人每月1.3萬元的獎助，第7到18個月補助費則提高至1.5萬元，續用高齡員工補助大。
今年58歲的中高齡再就業者小財，之前是磨鐵工，因為工廠結束營運而失業，1年多來面試約30家公司都沒有被僱用，後來經由新營就業中心推介，目前在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署擔任臨時工，從事門口量測體溫及指揮交通的工作，小財以自身經驗表示，中高齡工作很難找，認為專法上路後，對自己未來就業有幫助。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，專法上路後有助於提高雇主僱用的意願，未來將全力協助中高齡及高齡者就業，分屬連續兩年開辦在雲林、嘉義、台南舉辦3梯次銀髮職場重返研習班，明年也將繼續開辦，讓銀髮人才上課、到企業見習，並協助媒合工作。
此外，分署也會針對企業舉辦6場銀世代講座及7場倡議活動，並成立輔導團隊，鼓勵雇主僱用中高齡及高齡者。去年雲嘉南轄內已推介逾2萬名銀髮人才進入職場，預估明年將新推介逾2萬名銀髮人才進入職場。
(中時 )
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