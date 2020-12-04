桃園巿長鄭文燦4日再訪高雄，高雄巿長陳其邁在議會時表示，歡迎鄭市長來，因為兩個城市有很多交流機會，過去我們也簽訂觀光合作的備忘錄，另外在5G AIoT園區，這次鄭文燦市長主要來參訪，也跟我們有交流的機會。

陳其邁說，因為桃園在推動亞洲矽谷，也有一些過去經驗，現在因為5G時代來臨，再加上5G AIoT很多應用服務，會有更多創新，因為5G大頻寬低延遲特性，讓很多過去在AIoT的領域應用裡面，有一個非常大的革命性進展。

所以5G AIoT園區發展的規模，跟我們做的基礎建置，譬如說端對端的驗證場域，這個都是台灣最大的一個部分。

陳其邁說，會跟鄭文燦在亞洲矽谷過去發展的一些經驗，跟我們所建構的5G AIoT在下一個世代，作為推動產業數位轉型跟5G應用服務的最大的基地，應該會有很多火花，也會有很多彼此合作的機會。

被問到密切交流會不會引起一些政治聯想？陳其邁說，我們跟很多城市都有密切的交流，而且不分黨派，任何的交流我們都非常歡迎，而且我們也做很多國際的交流，在疫情的期間，也充分運用我們的優勢。

台灣成功的防疫經驗，跟國際分享，所以包括斯洛伐克跟昨天的羅馬尼亞，能夠幫忙而且能夠做的更多，我們都應該做，也建立一個在疫情期間城市交流的模式，就一步一步來推動。

(中時 )