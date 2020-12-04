砷化鎵廠-穩懋(3105)、宏捷科(8086)及全新(2455)因手機及WiFi需求強勁，11月合併營收同步攀高，其中宏捷科11月合併營收攀升至3.4億元，為105年1月來新高，全新11月合併營收為2.38億元，為去年11月以後單月新高，穩懋11月合併營收22.78億元，亦是今年單月新高，不過由於短線股價漲多，外資同步調節全新跟宏捷科，致使3家公司盤中股價走弱。

蘋果iPhone及非蘋智慧型手機新機銷售不錯，且WiFi應用持續擴大，下游客戶拉貨積極，讓穩懋、宏捷科及全新11月合併營收表現不俗，其中宏捷科11月合併營收攀高至3.4億元，月增5.41%，年成長30.89%，為105年1月以來新高，累計前11月合併營收為31.96億元，年成長64.81%。

宏捷科預估，今年第4季會比第3季好，明年第1季也會比今年同期好。

為因應客戶需求，宏捷科積極布建新產能，第二廠區廠房裝機順利，預計年底可以試產，目前宏捷科月產能約1.2萬片，預估年底月產能將達1.5萬片。

穩懋11月合併營收為22.78億元，月成長1.68%，年減0.5%，為今年單月新高，累計1至11月合併營收為230.68億元，年成長21.03%；穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。

穩懋今年5000片的產能擴充計畫已於第3季底完成上線，目前單月產能已達41000片，是全球產能最大的砷化鎵晶圓製造公司。

全新11月合併營收為2.38億元，月增3.93%，年減1.17%，為去年11月以後新高，累計前11月合併營收為23.55億元，年成長2.17%，由於5G手機及WiFi 6市場滲透率提升，全新第4季營運可望維持高檔。

由於5G及低軌道衛星等新應用帶旺高頻高速傳輸需求，且電動車日益普及，大電流充電需求，讓化合物半導體前景看好，穩懋、宏捷科及全新受惠於5G手機、WiFi、LiDAR及5G基站等需求起飛，營運後勢不看淡。

不過，近期砷化鎵個股漲幅不小，3日外資同步賣超宏捷科及全新，致使穩懋、宏捷科及全新今天盤中股價走弱，成為台股指數創新高下相對落寞的個股。

(時報資訊)