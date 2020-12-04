日本首相菅義偉上任後，曾承諾將擴大綠色投資，計劃30年後將造成污染的碳排放量，減到零水位。日本政府目前也上下全力動員，如火如荼規劃各項綠色政策，避免日相當初開出的環保支票，屆時出現跳票窘境。

上(3)日報載，日本可能會在2030年中時，全面禁止在日本國內販售新出廠純汽油車，並計畫以混合動力或電動汽車等一些環保車輛取而代之。

才事隔一日，市場又傳出日本政府正考慮設立1兆至2兆日圓的綠色環保基金，投資標的將鎖定對環境友好事業項目。

日官員透露新基金的設立，將是日本將於下周推出另輪景氣振興方案中的其中一項計畫。這個未來日本將公布的第三輪刺激景氣政策，還包含像是如何防止新冠病毒傳播，以及防災基礎設施支出等措施。同時，日本政府也正考慮，再多成立幾個它項環保投資基金，例如：電池存儲技術開發，與減少碳排放汙染等，希望早日實現碳中和目標。

(時報資訊)