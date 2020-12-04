22歲大陸男星黃俊捷曾演《三生三世枕上書》，他外型帥氣，前途看漲，最近先被大陸媒體爆料跟一名熟女開房，又被微博名稱為「花兒超級乖」的地下女友爆料奪她初夜，第一次恩愛完後還四處找血，「花兒超級乖」昨(3日)晚間又發文，透露黃俊捷微信私訊她稱要去尋短，「花兒」叫他別開玩笑，「你要是出事，我也不會獨活」。

黃俊捷最近被《優酷》報導遭直擊跟一名熟女約會開房，引來正牌地下女友「花兒超級乖」發文爆料，指她先前在抖音被黃俊捷搭訕，交往後兩人第一次發生關係，黃俊捷還到處找血，懷疑不是女方初夜還自稱被騙，後來才向「花兒」道歉，之後堅持逼女方吃事後藥。

「花兒」分享黃俊捷揚言輕生。（圖／翻攝自花兒超級乖微博）

對此，黃俊捷發文稱「花兒」的對話紀錄都是假的，女方只是他在飯店大廳、走廊偶遇過幾次的人，才會有錄音檔流出，揚言要提告。而「花兒」昨晚再發文，強調一開始的目的是希望「堂堂正正地結束這段感情」，「雖然被他以大堂電梯的奇怪理由否認了，但至少我覺得大家所有人都心知肚明了，那也就夠了。」

「花兒」再分享疑似黃俊捷威脅她的微信截圖，男方稱：「那大家都不得好死算了吧，我是活夠了」，「花兒」則說自己原本想如果兩人地下情被發現了，拚死拚活也要「護你周全」，卻沒想到有第三者，黃俊捷揚言要輕生，「花兒」勸：「你要是出事，我也不會獨活，既然不能拯救你，那就陪你一起墮落，也算圓滿」，引來其他網友說：「他才不想死，他還要靠富婆發展事業呢」、「別啊姐妹！好好活著」、「我靠他要死自己死姐妹你可別想不開」，另有知情網友說：「小花目前沒事，已經聯繫到家人了，大家安心」。

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