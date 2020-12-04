羅志祥4月遭交往9年女友周揚青「毀滅式分手」，形象及演藝事業跌落谷底，近來接受採訪時透露明年將以音樂作品重新出發，不過他是否會與范冰冰等人同樣被列為「劣跡藝人」遭封殺？對此狄志為表示因為新冠肺炎肆虐全球，讓羅志祥仍有機會在大陸復出。

根據《三立新聞網》報導，羅志祥在大陸握有3個節目主持棒，但慘遭前女友周揚青「毀滅式分手」後，爆出劈腿、愛多人運動等負面報導，讓各節目製作團隊緊急切割，也讓外界好奇會否與范冰冰、柯震東等人同淪「劣跡藝人」，對此名嘴狄志為表示羅志祥並未染毒犯法，僅是在感情上的作為引來反感，推測官方單位還是會看大家反應，還是會有機會復出。

此外狄志為表示羅志祥雖因醜聞丟了主持棒，但如今新冠肺炎肆虐全球，不少藝人無法到大陸工作，若能轉個念這樣子想，是否會剛好「因禍得福」，此外也強調若屆時羅志祥肯誠心誠意道歉，相信外界還是會給予機會。

羅志祥至今停工7個月，損失4個代言、3個節目主持，粗估少賺6億，雖然有許多邀約上門詢問，但都被他先行推掉，近來傳出他將於12月復工，並預告明年將用音樂重新出發。

(中時新聞網)