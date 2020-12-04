台東縣太麻里鄉三和海域4日早上4名船員出航，卻遇上8級浪被拍打落海，海巡署東部分署第一三岸巡隊人員執勤見狀，火速跳入海中救援。(海巡署東部分署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真)

東北季風在東部沿岸掀起長浪，台東縣太麻里鄉三和海域4日早上4名船員出航，卻遇上8級浪被拍打落海，海巡署東部分署第一三岸巡隊人員執勤見狀，火速跳入海中救援，將1名船員救上岸，另3人則自行游上岸，所幸未造成傷亡。

第一三岸巡隊表示，這起落海意外發生在4日早上7時20分，海巡人員在三和泊區執行膠筏出海安全檢查勤務時，遇浪襲膠筏當時承載8名船員，要前往定置漁網作業，但出海時疑似遭突然被湧浪拍打，導致船上其中4名船員落海，安檢所人員見狀立即跳入海中將其中1名船員救援上岸，另外的3名船員則自行游上岸，所幸無傷亡。

第一三岸巡隊三和安檢所長王秋發呼籲，近期東北季風強勁，海象不佳，偶有強陣風，民眾出海作業或在岸際周邊活動時，應更加注意海象及氣候狀況，並留意自身安全，如於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，立即撥打118服務專線。

(中時 )