西螺分局53歲王姓警備隊員今天凌晨4點多在警局值班台執勤時，疑似走到戶外突然暈倒，被民眾發現呼救，但送醫仍不治。

據了解，王姓警員有高血壓，長年採健康自主管理，最近也戒菸，他今天0點至8點輪值值班台，4點多他走出室外卻突然昏倒，被路過民眾發現，但送往雲林彰基急救仍在早上５點多宣告不治。

王姓隊員（56年次）曾服務油車派出所、永定派出所、埤源派出所，9月間請調西螺分局警備隊。

西螺分局長張明盛、副分局長黃仁男得知趕往醫院，並指示全力協助屬處理後續及相關撫卹事宜。

(中時 )