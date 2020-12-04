有80家進口商宣布不進口萊豬，台北市長柯文哲4日表示，怎麼會政府都不作為，民間為自救然後政府說樂觀其成，「我現在感覺無政府」；前新北市長朱立倫說，據他所知美方對源頭管理、清楚標示也沒有意見，反倒我們的政府畏首畏尾，不知道在做什麼。

政府明年元旦將開放含萊克多巴胺的美豬進口引發爭論，全國超過80家進口豬肉肉品業者昨宣布不會進口萊豬，並在進口豬肉上主動標示為「無萊劑肉品」，蘇貞昌表示，樂見這樣的行為。

柯文哲今回應，源頭管理、明白標示是他一慣主張，政府來做很容易，現在已經鬧了這麼大，變成民間業者要自救，不然生意也會大受影響，所以老實講，這種事情本來就應該政府來做，怎麼會政府都不作為，民間為了自救，政府卻說樂觀其成，奇怪，「我現在是感覺無政府，沒有政府在做事。」

朱立倫也指出，源頭能夠管理，然後標示清楚，本來就是對消費者的保障，據他所知，美方也沒有意見，反倒是我們的政府畏首畏尾，不知道在做什麼，自由貿易的精神讓消費者選擇要吃什麼，當然是很正常的，把源頭管理好、標示很清楚，消費者為了健康不吃萊豬，他相信各方都不能有意見，這本來就是消費者的選擇。

(中時 )