據統計，台灣的低收入戶僅占總人口的2.6％、為世界第一低，相較於日本、韓國等國的近10％而言低了許多，但「２０３０台灣無貧困推進協會」認為，台灣貧窮率過低是因為對貧窮認定過於嚴格，導致許多的貧窮者無法符合資格，處於資源匱乏的狀態。

２０３０台灣無貧困推進協會認為，台灣低收入戶資格為「家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在最低生活費以下」，但現有政策卻把沒有收入的長期失業者也以每月基本薪資計算，正是嚴苛的界定拉低台灣的低收人口。

２０３０台灣無貧困推進協會因而在２０１７年啟動「看不見的台灣─被漏接的人」採訪計畫，展開「台灣３６５紀實攝影計畫」，２０３０台灣無貧困推進協會顧問曾淑美表示，希望藉此拍攝３６５個台灣貧窮人的真實生活。

近日發表第一階段成果，其中有一張照片是某位太魯閣族人擔任保全，拍攝照片的林彥劭表示，該名保全高中畢業時，其父親因病無法再工作、母親則是家庭主婦，家中經濟來源頓失依靠，因而從事高工時的保全工作，而在保全工作的閒暇之餘，還會去工地打工，雖然一個月有約３萬至４萬收入，但家中除了父母為照顧外，還有就讀國中的弟弟，而他本人也因疾病，每周還要赴醫院洗腎。

(中時 )