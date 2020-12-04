統一獅捕手陳重羽這次應體能教練涂壯勳之邀，一同擔任玉山投捕訓練營的講師，他謙虛的說，自己至今也都還在學習，希望能分享自己打球所學到的經驗給學員，他認為青棒階段捕手最重要的就是基本功，「接球、擋球，基本功最重要。」

國立體大畢業的陳重羽首度參加訓練營就是擔任講師，「過去也沒當過訓練營的學員，第一次當講師又回到母校，感覺蠻特別的。」他表示，這次訓練營主要就是分享自己當捕手至今的經驗，「把所學的一點點東西來幫助他們。」

今年下半季陳重羽表現起伏較大，後來先發位置也被林祐樂取代，他也是獅隊在台灣大賽中唯一沒有先發過的野手。

被問到是否會擔心小球員可能提問「為什麼你蹲捕勝率不高？」的尖銳問題，陳重羽坦然的說：「不會啊！自己要承認自己不好，沒什麼好逃避的，他們這樣問我也很開心，代表他們有在關注比賽，這也是督促我自己要進步的動力，他們勇於發問是好事。」

陳重羽認為在青棒階段，最重要的就是基本功，「青棒都是短期比賽，守備的紮實度更重要，因你可能因為一個接不好或是失誤，一個盃賽準備3、4個月就沒有了，接球、擋球的基本功很重要。」

這次受到涂壯勳邀請擔任講師，陳重羽也直呼意外，「當時聽到也有點緊張，自己過去也沒有這樣的經驗，但教練開口，只要有時間就來幫忙，我也可以從中學習到教練的經驗，對自己幫助也是很大。」

(中時 )