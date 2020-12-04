一名女網友控訴，她的婆婆知道她母親過世後，竟直接討論對方死後留下什麼、能分到什麼，讓她氣憤地說「終身不可能原諒」，此外婆婆也常在她背後說三道四，造謠她的不是，讓她身心俱疲，最後拿出離婚證書威脅，沒想到丈夫始終不挺她，丈夫屢次說「媳婦本來就該被講，當媳婦就要知道道理」等言論，讓她不能接受。

該女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示生完孩子在月子中心時，就遭到婆婆嘲諷住太貴，但月子中心是由媽媽和丈夫一起出錢，當是因為婆婆手腳不方便加上小姑剛好生產，需要婆婆幫忙坐月子，沒想到婆婆仍耿耿於懷，從生產到現在已經6年了，還是不時地拿出來講。

一名女網友控訴，她的婆婆知道她母親過世後，竟直接討論留下什麼、能分到什麼，讓她氣憤地說「終身不可能原諒」。（圖／翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

此外，婆婆還常常和女兒、三姑六婆造謠她的不是，婆婆說她不讓丈夫回鄉下，也不讓丈夫每個月拿1萬元孝敬父母，她都表示並非事實，最後她拿出離婚協議書，沒想到丈夫卻不挺她，還跟著婆婆和大姑小姑一起指責她，「丈夫說一個媳婦本來就該被講，搞到媒人婆說我很爛，是全村最爛的媳婦，都只會帶衰他們家」。

該網友反駁說，她對婆家的付出的絕對不會少，「請問帶衰還會給她兒子出錢買房子、傢俱嗎？請問帶衰還會沒事帶婆婆去百貨公司買4件就2萬塊的衣服、6千多塊內衣褲？」丈夫每次都告訴她「當媳婦就要知道道理」，讓她心寒說「有時候笑自己選的這什麼東西，女人真的不要傻，在老公喊沒錢的時候拿出錢來，像我落到現在這種下場，帶著孩子走，是我的願望。」

(中時新聞網)