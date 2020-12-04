朱孝天近日在JET播出、東森新媒體與量子娛樂合作的廚藝選秀節目《料理之王》擔任飛行導師，第六集延續上周亦敵亦友合作賽，剩餘兩組要挑戰台灣國民小吃。廚佛瑞德Fred講評時突然瞬間失憶，因忘記朱孝天名字愣了一下，朱孝天忙起身向Fred自我介紹：「幸會幸會，敝姓朱，小名孝天，職業F4。」讓眾人笑翻，主持人Lulu也大笑說：「還是你們換一下名片。」

參賽者「厭世小編」陳姿靜表示這次做的潤餅結合創意，口味偏辣，因為她們是辣妹，Lulu笑回：「妳說妳是辣妹，我們沒有人敢說不是。」陳姿靜表示：「我收斂很多，我媽叫我不要這麼兇，所以我回去練廚藝，還有盡量在練自己的笑容。」Fred聽到說：「笑一個我們看一下。」陳姿靜果然笑了一下，笑完還反問Fred：「有好一點吧？」讓Fred不知如何回應。

陳姿靜（中）將料理比喻成A片。（量子娛樂提供）

活潑的陳姿靜還將料理比喻成A片，兩者都是人類生理需求所需之物，陳姿靜表示：「人肚子餓就去吃料理，人需要的話就去看A片。」連朱孝天也非常認同她的理念。

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