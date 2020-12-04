美國司法部在周四指控臉書(Facebook)歧視美國工人，在司法部的起訴書中指出，臉書在雇用時偏好臨時工，以及包括那些持有H-1B簽證的人。

司法部表示，臉書在超過2600個工作上拒絕招聘、考慮或雇用合格的美國工人，這些工作的平均年薪為高達15.6萬美元。替代地，臉書以臨時簽證人士來填補這些空缺，例如持有H-1B簽證者。

臉書有意圖地創建了一招聘系統，在該系統中拒絕了合資格的美國工人學習和加入工作的機會，並把機會轉讓給綠卡或永久居留證名持有者。

臉書回應表示，已經與司法部合作調查，儘管臉書對該指控有異議，但是在開啟訴訟前公司不會提出進一步評論。

H-1B簽證經常被科技公司用來將國外高技術人才引進美國，但是批評者認為，管理該簽證的法律過於鬆散，很容易變成用外國便宜勞動力來取代美國勞工。

此次臉書的訴訟，為川普政府和科技公司就外國人移民的限制，此相關議題衝突的一事例。過去勞工部和司法部也曾經對科技公司展開類似對臉書調查，但是由於法律漏洞，到最後都沒有提出控訴。

在今年六月，川普宣布暫停持H-1B簽證人士的入境，然後行政部門隨後宣布，此將促成將52.5萬個工作職位給美國工人。

根據EPI研究單位資料，雇用H-1B工人的前30大美國企業，包括了亞馬遜、微軟、沃爾瑪、谷歌、蘋果和臉書。

(時報資訊)