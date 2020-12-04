工業電腦大廠研華(2395)針對微軟Azure雲服務經銷、物聯網、雲端資安等主題，自11月起於全台北中南部陸續舉辦，藉由共同協助Azure經銷商拓展雲端商機，以持續深耕全台市場，強化與各地經銷商連結。

研華11月23日股價觸及322元，創下7月31日除權息以來近4月高點，近日漲多拉回303～314元區間盤整。今日在買盤敲進下放量走揚，最高上漲3.73％至319.5元，截至午盤維持逾2.5％漲幅。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今調節賣超297張。

研華為微軟Azure雲服務的官方代理商，系列活動11月17日於林口新創園開跑，雙方亦首次前往中南部舉辦Azure經銷商招募活動，南部場今（4）日於微軟高雄辦公室舉辦、中部場則將在23日於研華台中辦公室舉辦。

研華身為Azure雲端解決方案提供者（CSP），除提供雲服務的銷售與移轉，亦同步整合三大軟體廠商Acronis、McAfee、微軟及研華自家加值服務，提供客戶一站式購買與服務。去年進一步成為微軟CSP雲端代理商，可招募經銷商攜手拓展雲服務，與合作夥伴共創商機。

為協助經銷商優化Azure使用體驗，研華提供節費調整與建議、效能優化評估、雲端資安導航等完整雲端健檢服務，並由Azure認證專業團隊給予解決方案架構指導及技術支援，搭配研華豐富的行銷資源與夥伴生態系，盼進一步強化經銷商的技術能量與宣傳曝光。

(時報資訊)