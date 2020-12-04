位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」遊客稀少，多處設施損壞，淪為蚊子公園。（劉秀芬攝）

位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」遊客稀少，多處設施損壞，淪為蚊子公園。（劉秀芬攝）

位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」遊客稀少，多處設施損壞，淪為蚊子公園。（劉秀芬攝）

位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」遊客稀少，多處設施損壞，淪為蚊子公園。（劉秀芬攝）

位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」遊客稀少，多處設施損壞，經常有民眾偷倒垃圾，淪為蚊子公園。（劉秀芬攝）

位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」遊客稀少，多處設施損壞，淪為蚊子公園。（劉秀芬攝）

位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」遊客稀少，多處設施損壞，台南市議員陳秋宏夜晚前往巡視，指景觀燈不知破損多久了，公園一片漆黑。（劉秀芬攝）

位於在84號快速道路頭社交流道旁的「西拉雅親子公園」，前身為1995興建的大內公園，占地5公頃多，近年公園遊樂老舊，吊橋、木棧道破損，連當地人都鮮少進入，偶有遊客進入都非常失望，到了夜晚景觀燈全都不亮，親子公園淪為蚊子公園。

西拉雅親子公園前身為大內公園，縣府時代因應一鄉一公園政策，適逢84快速道路興建，於頭社交流道旁鄉有地興建公園，希望藉由新建的公路帶來遊客。經過縣府多年逐步整治，西拉雅風景管理處也挹注經費，公園漸有規模，有遊樂設施、小橋流水、木棧道、吊橋，曾風光一時。

遊客一多，也為公園帶來問題，來遊玩民眾帶來垃圾，烤肉破壞器材，由於公園附近無人居住，雖不至為犯罪溫床，但成為膽大情侶夜晚約會勝地。隨著遊客新鮮感逝去，遊客日少，設備老舊毀損，民眾偷倒垃圾，連景觀燈電線都被偷光。

當地頭社里里長羅文宗表示，公園剛蓋好時還有很多人去玩，公所、環保局還曾在公園辦過活動，但久了大家就沒新鮮感，而且距離庄頭還有5分鐘車程，不會特別去休閒運動，如果要帶親友出遊，大內區民到走馬瀨農場還免費入園。

正在進行公園廁所整建的工人表示，「一整天遊客應該不到10人」，而且一到4點工人就急著下班，因為入夜後很恐怖。外地遊客走訪過後表示，「環境欠缺整理，設備任其頹圮毀壞，連成年男子都覺得危險的地方，不要讓親子公園的名稱給騙了」，也有人建議「場地寬廣應該好好利用，不要浪費國家資源」。

因使用率低，聯外道路兩側草比人高，木棧、吊橋毀損，目前管理單位工務局雖有編列維護經費，每日有人打掃、定期割草，但還是有民眾偷倒大型垃圾，公園景燈線路被偷，入夜黑漆漆一片。

工務局表示，近期將更換線路防止偷竊，並加裝監視器，明年市府將盤點公園遊樂設施，屆時將一併討論如何處理；破損的吊橋，工務局將請專家進行安全性評估，屆時與破所木棧道一起處理。

當地議員陳秋宏表示，西拉雅親子公園腹地廣、風景美、近交流道，但距離大內市中心太遠，他建議市府、公所先把環境整治好，再把活動拉到公園舉辦，把人流帶入，串連附近天文館、走馬瀨農場、頭社公廨景點，盡快把公園活化起來。

(中時 )