國民黨不知道怎麼當在野黨？ 柯Ｐ：如果是朱立倫領導　不會這麼差

台北市長柯文哲4日與前新北市長朱立倫合體，柯被問及曾說國民黨不知道如何當稱職在野黨，朱立倫說，要他回答這麼尷尬的問題？因為柯不是在講他，柯文哲跳出來救援說，他是說如果朱來領導國民黨不會這麼差。

銀光未來創新協會推出「銀光守護貼推廣體驗計畫」，今贈送北市600份體驗版「銀光守護貼」，協會創辦人朱立倫邀柯文哲一起做公益。

朱立倫被問及柯文哲曾說國民黨不知道如何當稱職在野黨，朱立倫回說，「你要我回答這麼尷尬的問題？因為柯市長不是在講我」，柯文哲則說，如果是朱來領導國民黨，不會這麼差。

媒體追問柯文哲，反萊豬結果聲量仍低，柯先是聳肩後說，這有什麼關係，朱立倫也替柯幫腔強調，他一直覺得好奇怪，大家都希望聲量，如果是負面聲量會比有聲量好嗎？常常聲量最大的都是一些負面聲量，可能最近行政院長蘇貞昌的聲量最高。柯、朱一來一往，可見2人好交情。

(中時 )