瑞芳至猴硐鐵路邊坡再度坍方 旅客險遭活埋 台鐵啟動公路接駁。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳至猴硐鐵路邊坡再度坍方 旅客險遭活埋 台鐵啟動公路接駁。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳至猴硐鐵路邊坡再度坍方 旅客險遭活埋 台鐵啟動公路接駁。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

台鐵瑞芳至猴硐間上月30日因連日大雨造成邊坡滑動，經同仁多日連夜全力搶修，2日清晨恢復雙線通車，並派員持續監測，但4日上午8點多經猴硐站通報，因大雨不斷，西正線邊坡又大規模滑落，東正線電車線冒火花，為確保行車安全，東西正線雙線即刻暫停運行。

台鐵410次及4148次列車停於現場，台鐵局隨即成立一級應變小組，並由工務單位通報現場山壁滑落，接著第4148次車長再度通報土石流已滑至東正線，為確保旅客安全，已請列車上約100位旅客下車步行回猴硐站等候接駁，另410次列車已由七堵站於9點19派柴電機車前往現場拉回瑞芳站。

台鐵指出，為避免影響旅客行程，已由宜蘭運務段派遣10輛大巴士，5輛往猴硐站、5輛往瑞芳站辦理旅客接駁，並請台北、花蓮運務段督導所屬各站、車班組加強播音，請旅客改搭國道客運。

台鐵局目前正派員於現場全力搶修中，將動員大型機具挖除滑落至路線上之土石方，以儘速恢復運行為目標，降低對於旅運服務的衝擊及影響，搶修完成前通過該路段之各次列車將有延誤情形，造成旅客不便，並致上歉意。

(中時 )