日前一名YouTuber喬瑟夫發布一支影片，虛構「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」飲品，沒想到真有手搖業者以拿來命名販售，甚至只要大聲講出品名，即可獲得半價優惠，吸引不少網友朝聖。不過，一名媽媽卻表示，那串咒語我根本念不出來，笑翻眾人。
這名媽媽於《爆笑公社》表示，帶兒子去買手搖飲，前一個消費者是一名年輕的小妹妹，聽到她說她要「什麼QQ噗嚨共茶....?」念完後，所有在場的人都在大笑，店員還恭喜她獲得半價優惠。正當她疑惑這到底是什麼茶飲時，她才發現不過就是一杯珍珠奶茶，「什麼新品啊？我根本念不出來」。
不少網友看了後都笑瘋，紛紛糾正原PO「是QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」、「什麼啦！噗嚨共茶是什麼啦」、「阿姨那是珍珠奶茶的意思」、「太爆笑，看來全台珍奶都要改成QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」、「喬瑟夫根本可以開飲料店了」。
「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」的由來，其實是YouTuber喬瑟夫為了呼籲業者，不要再取奇怪的餐點名稱，並認為雖具有創意性，但「有誰真的說得出口」？
(中時新聞網)
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