台南市長黃偉哲（米黃夾克者）看著舊魚市場藝術改造稱讚賦予新的生命。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（右七）與民代、市府官員一起見證舊魚市場經過藝術牆活化。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（米黃夾克者）認為舊魚市場的藝術活化，連接河樂廣場，帶動周邊的觀光商機。（程炳璋攝）

台南市漁會舊魚市場11日要召開招商說明會，未來1年多進入招商期，台南市觀旅局請來「大魚的祝福」藝術團隊，拆除周邊圍籬，打造「大海的寶物」藝術牆，連結河樂廣場美景，台南市長黃偉哲4日揭幕，稱讚將是新的打卡景點。

台南市漁會舊魚市場座落在運河旁，比鄰河樂廣場，曾是安平重要的魚貨買賣地，歷經84年歷史，是老一輩市民共同記憶。2016年的運河星鑽開發計畫，讓舊魚市場險被拆除，經過協調，決定原地保留，未來成為舊市區活化的重要核心地點。

台南市觀旅局表示，舊魚市場未來改造會保留文史、藝文空間，並提供餐飲、住宿設施，之後將進入1至2年的招商期。

台南市觀旅局拆掉工程圍籬，改以藝術牆取代，夜間增加燈光照射，象徵魚市場華麗轉身，搭配今年耶誕樹移至運河旁點燈，廣八廣場的夜晚將成新的打卡景點。

黃偉哲表示，這裡除了有運河、河樂廣場與廣八廣場的親子休憩空間，又多了藝術牆造景，不只賦予舊魚市場新生命，更象徵點亮台南未來城市藍圖。

舊魚市場藝術牆揭幕儀式聚集了不少民代參加，台南市議員洪玉鳳表示，為了保留這座魚市場，我跟市府吵架快10次，一定要跟魚市場留影留念。

負責策展的藝術家楊士毅表示，魚市場收納了一整座海洋的寶物，帶入我們的生活，用金色剪花鐵雕的藝術牆，呈現漁民們豐盛漁獲，搭配夜間金黃色燈光照明，讓舊魚市場就像夜間發光的寶盒一樣。

(中時 )