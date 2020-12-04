2018年進行的「禁止開放福島五縣市農產品集食品進口」公投案效期已經屆滿，日方相當關切食品進口議題。國民黨主席江啟臣今天受訪表示，台日的關係在各方面都很密切，但是攸關人民健康的議題，政府還是要清楚明白的告訴人民，不要又像萊豬一樣透過行政命令做決策。

江啟臣強調，萊豬議題還沒結束，除非政府懸崖勒馬，如果繼續一意孤行的話，萊豬不會結束。

關於日本核災地區食品進口議題，江啟臣認為，台日的關係在各方面都很密切，但是攸關人民健康的議題，政府還是要清楚明白的告訴人民，要如何照顧人民的健康，針對人民對於食安的疑慮，打算怎麼回答。

江啟臣說，福島5縣市食品進口不要又像萊豬一樣，一天開一場記者會，然後透過行政命令的方式做出對人民健康有重大影響，甚至危害的決策，因為對民眾而言，不是誰下台的問題，而是下一代的問題。

江啟臣表示，希望蔡政府記取萊豬教訓，以後這些重大的政策，請拿出謙卑的態度以及溝通的方式、技巧，讓人民能夠充分了解到底政府想要做什麼。這些問題是執政黨的責任，不要處理不好，就甩鍋給在野黨或推給人民。

80家豬肉進口商昨天召開記者會宣示不進口萊豬，江啟臣批評政府該負的責任不負、該做的事不做，現在是逼著廠商自清，甚至出來切結不會進口萊豬，而政府還要「蹭」民間單位可以幫忙解決問題，「不要忘了，來解決問題的責任是在政府不是在人民」。

(中時 )