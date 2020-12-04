高雄市大樹區大坑路高屏溪河流岸旁4日早上被民眾發現車內躺著4人均無生命跡象，警方獲報到場查看，發現死者為大寮區中低收入戶，一家人分別是57歲簡姓男子及其妻、24歲兒子和11歲女兒，簡妻罹患癌症，孩子各有智障及癲癇症，事發前未曾向社會局求助，全案警方封鎖現場釐清中。

警方表示，從現場跡證顯示，全案疑似一家四口輕生，警方聯繫死者哥哥到場，但簡兄對弟弟一家人近況不清楚，強調很久沒有聯絡。

警方透露，簡妻罹癌，2個孩子一個是先天性智障、另一個患有癲癇症，簡男為了照顧妻小，3年多前離職專心照顧家人，但由於簡家經濟狀況不佳，一家人生活壓力很大。

警方指出，4日上午8時，一位農夫出門種苦瓜，發現大坑路上有一輛車引擎啟動中，但看不到人，好奇靠近查看，才發現4人躺在車內不動，嚇得趕緊報案，全案警方深入釐清中。

高市社會局表示，本案為列冊中低收入戶，2位子女領有中低身障補助，合計每月1萬130元，在事發前未曾向該局求助，也未被列為高風險家庭，後續由大寮社福中心與區公所協助家屬處理喪葬事宜。

(中時 )