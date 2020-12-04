由於美國可能通過大型振興方案以及疫苗問世後可提振全球經濟的預期，支撐投資人信心大振，帶動亞股4日（周五）創新高。

MSCI亞太股市（不計日本）指數躍升0.6％，刷新11月25日締造的高點。不過日經指數則因投資人獲利了結而下挫0.4％。

標普500指數周四下滑0.06％，主要受累輝瑞供應鏈受阻而調降產量的消息，不過市場信心未受打擊太久，標普500指數期貨周五早盤上漲0.3％。

(工商 )