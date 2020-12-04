亞股奏凱歌 美標普500期指「漲」聲響起 13:112020/12/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國可能通過大型振興方案以及疫苗問世後可提振全球經濟的預期，支撐投資人信心大振，帶動亞股4日（周五）創新高。 MSCI亞太股市（不計日本）指數躍升0.6％，刷新11月25日締造的高點。不過日經指數則因投資人獲利了結而下挫0.4％。 標普500指數周四下滑0.06％，主要受累輝瑞供應鏈受阻而調降產量的消息，不過市場信心未受打擊太久，標普500指數期貨周五早盤上漲0.3％。 三箭齊發 亞通明年成長動能強 亞歐貨櫃運費 飆10年新高 (工商 ) #標普 #亞股 #指數 #凱歌 #聲響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台股拚站穩萬四 晶圓雙雄台積＋聯電當靠山 08:082020/12/04 財經 《盤中解析》熱錢喊燒 指數再奔高 10:502020/12/04 財經 台股發燙 19檔基金淨值創高 04:102020/12/04 投資理財 台指期走揚 轉為正價差 04:102020/12/04 證券．權證 KIA汽車11月台灣新車銷售訂單量創紀錄 09:502020/12/04 財經 股價指數期貨贏家專欄－高檔整理 美股中性偏多不變 04:102020/12/04 證券．權證 拉美、巴西 投資氣氛樂觀 04:102020/12/04 投資理財 台股直闖萬四 謝金河爆只有這些人沒賺到錢 11:132020/12/04 財經 財經熱門新聞 華為突圍川普狙殺？這家日企供貨暗藏內幕 - 財經 台股直闖萬四 謝金河爆只有這些人沒賺到錢 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 彭双浪：友達開首槍 將赴海外設廠 - 財經要聞 - 工商時報 台積＋聯電 台股雙靠山 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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