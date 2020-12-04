邱宇辰、席惟倫近日錄東森戀愛節目《我們練愛吧》，兩人從一開始保持「微距離感」的相處，到第二天全程緊緊牽手不放，彷彿已是熱戀情侶。邱宇辰為讓兩人吃飯時能更輕鬆自在，不斷製造開心效果，撩妹火力全開，不只聊了令人怦然心動的初吻話題，就連老掉牙土味情話，都說得別有一番肉麻滋味，讓席惟倫哭笑不得表示：「蠻可愛的，有種心跳加速的感覺，反應真的很快，隨機應變出來的哏都能逗人開心。」

餐廳裡兩人的小互動更是閃瞎所有人，席惟倫主動撒嬌要邱宇辰餵她，邱宇辰二話不說立刻照辦，女生也貼心為男生擦拭嘴角，兩人對視氣氛瞬間浪漫，但也忍不住尷尬笑場，讓席惟倫直呼：「好害羞！」整個用餐過程可看到兩人不斷較勁「撩人招數」，誰都不想輸。邱宇辰問席惟倫：「妳知道我不當藝人的時候，最想當什麼嗎？」席惟倫展現雙魚女霸氣，接下直球說：「當我的男人！」但答案卻不是她所想，邱宇辰笑說：「是警察，因為這樣就可以在茫茫人海中，把妳攔下來。」

邱宇辰（左）、席惟倫的老派滑輪約會。（迪克斯娛樂提供）

席惟倫表示，雖然邱宇辰外表看起來好像很幼稚，但相處下來會發現他其實骨子裡有個老靈魂，可說成熟又幽默，「非常符合我喜歡的類型，是成熟、逗趣的男生」。而邱宇辰不僅情話老派，連約會地點都很復古，除了帶席惟倫到冰宮溜冰，還去卡拉OK唱歌，有趣的是，兩人都是第一次體驗這些。邱宇辰坦言，自己很少遇到一個女生跟自己頻率這麼像，節目最後還寫了卡片給她，希望還能維持聯絡，更直球告白：「我會想妳。」

(中時 )