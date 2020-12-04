《經濟學人》2日以「Covid-19重創全球經濟，但不包括台灣」為題，專文解析台灣在疫情中反而逆勢成長、重返過往榮光關鍵。《彭博》今將蔡英文總統列為「全球50大最具影響力人物」，並稱蔡英文總統為「台灣Covid肺炎疫情的剋星」（Taiwan’s Covid Crusher）。民進黨發言人謝佩芬表示，蔡政府防疫成效再度躍上國際媒體，為台灣在國際上再添正面形象；民進黨不敢大意，永不鬆懈。

謝佩芬說，《彭博》報導中特別點出，由於蔡政府建立全球最有效的疫情措施之一，台灣已有200多天沒有出現本土病例。《經濟學人》亦表示，由於台灣的超前部署，台灣零售業、餐廳在疫情下的營收甚至還超過去年同期，出口額也逆勢成長近5％。

謝說，從外媒的報導中可以看出，在全球疫情肆虐的情況下，台灣不但能維持正常的日常生活，更能成為少數經濟正成長的國家，讓全世界刮目相看。

謝佩芬表示，事實上，自從全球疫情爆發以來，外媒已經多次盛讚台灣的表現。《富比士》雜誌4月報導「防疫最成功國家的共通點—女性領導人」，將蔡英文總統名列其中。《彭博》於今年9月亦盛讚「世界上很難找到有其他領導人比台灣總統蔡英文還要傑出的」。此次外媒再度強調台灣抗疫的亮眼表現，封蔡英文總統為「台灣Covid肺炎疫情的剋星」，顯示政府做得好，就是台灣的最佳軟實力。

謝佩芬表示，2日民進黨公布的全國時事調查民調顯示，近九成台灣人滿意政府的防疫表現、六成民眾表示台灣經濟比世界各國好。謝佩芬強調，民進黨感謝大家的肯定，但不敢放鬆。民進黨是承載眾多民意所託的政黨，還有很多需要繼續努力的地方，民進黨不敢大意，永不鬆懈。

(中時 )