農委會及經濟部破天荒在作物種植後才公告桃竹苗地區停灌，引發反彈。時代力量立委及環團上午舉行記者會，提出促進工業用水節水等5項訴求，並要求政府通盤檢討水資源問題。

台灣今年缺水問題嚴重，有可能延續到明年。台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝今天在「北水南送慶祝會反串」記者會表示，政府的應變方案，是啟動緊急海淡廠1.3萬噸計畫，另外也宣布興建三座水庫，試圖緩解水情。聯盟呼籲政府，面對氣候變遷造成的旱災，應從長計議擬定解方，而非拼命找水量，卻未顧本。

時力立委邱顯智表示，政府目前的政策無法因應極端氣候常態化的變化，過去已規劃及立及授權再生水等措施應被正視執行。他表示，再生水可使用水成本合理分配，雖然再生水較其他水源昂貴，但如果不要求相當用水量者運用再生水，等於放任業者將其應負擔的生產成本外部化。

立委陳椒華呼籲，政府應儘快開徵耗水費，引導產業提高節水效率及多元水源利用，才能解決氣候異常下發生的水資源的短缺問題。

環團也提出5項具體訴求，應落實飲排分離，灌排分離，廢汙水禁止混入飲用水及灌溉水取水口上游；另外，水價應適度反應在用水量上，以促進工業用水節水；緊急海淡設備應納入政策環評；訂定缺水地區的開發單位再生水使用比例；此外，中央管河川應設置流域委員會整合治理。

(中時 )