2015年八仙塵爆造成15死、400多傷慘劇，1名黃姓女傷者向玩色創意、八仙樂園等主辦、協辦公司求償，士林地院4日判決，包括玩色、瑞博行銷，以及八仙樂園的董事陳慧穎、當天負責灑粉的沈浩然，應連帶賠償512萬，另3公司各需賠償懲罰性違約金30萬，總計602萬，這也是八仙公司及董事首度遭判賠償。

求償的黃姓女子包括臉部、四肢有2至3度燒傷，除了無法工作，身心也飽受催殘，她據此提出告訴，士林地院審酌，八仙公司明知設施未取得使用執照，也未經交通部觀光局核准使用，仍對外開放並租給業者辦派對。

八仙公司允許瑞博公司在樂園內，搭建ㄇ字型舞台進行陸上活動，舞池四周也沒有規劃逃生路線，另依當天售票狀況，八仙已可估算將有6000人參加派對，遠超游泳池可容納人數，以上狀況都有明顯疏失，必需負起連帶賠償責任。

士院審酌，當天與瑞博簽約、洽談者，是八仙董事陳慧穎，因此判決陳及八仙需與玩色、瑞博支付512萬元，這也是塵爆案相關求償開庭以來，八仙董事判賠的首例，加上3公司90萬的懲罰性違約金，黃女總計可獲602萬元的賠償。

(中時新聞網)