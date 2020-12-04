室外組合式負壓隔離艙不同於一般的戶外組合屋，不只是個採集場所，更適合居家檢疫或居家隔離的急診需求。（姜霏攝）

安杏生物科技3日捐贈了全台第一座室外組合式負壓隔離艙給衛福部桃園醫院，由於組裝過程僅需6小時、負壓達到-20Pa及隔離艙為透明可視性，醫護人員能隨時監控，且不必與病患接觸，疫情期間對於醫護人員更有保障。

安杏生物科技董事長江錫仁說，該公司接觸日立後發現有此產品，接著立即引進國內為防疫增添利器，而當時他也邀請日本方派員來台訓練及講解設備操作使用，期盼透過將桃園醫院作為第一個示範點，推廣這項創新科技推廣，讓更多醫護及病人受惠。

「希望永遠都用不到」，桃園醫院院長徐永年說，自疫情爆發以來，桃園醫院共治療了133例確診個案，室外組合式負壓隔離艙不同於一般的戶外組合屋，不只是個採集場所，更適合居家檢疫或居家隔離的急診需求，可說是桃園醫院疫情期間的強力後盾。

台灣日立亞太公司總經理梁琼瑜提到，室外組合式負壓隔離艙不僅可在室外組裝，就連在室內也能輕易組裝，且該隔離艙的材料是可回收的，未來經過消毒後可以再重新利用。桃園醫院急診醫學科主任曾士芬說，負壓隔離艙特色有6大特點，其中包括功能彈性、病人舒適、醫護安全、醫療處置、會診評估及住院待床，疫情期間對於桃園醫院有相當大的幫助。

(中時 )