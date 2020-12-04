隨著秋冬季節的來臨，流感病毒擴大蔓延，感染人數逐漸攀升，「兒童病房全滿」，桃園醫院院長徐永年說，由於日前疫情爆發，民眾防疫意識提升，口罩、消毒及洗手皆步步到位，但自9月開學，加上民眾對於疫情慢慢鬆懈，兒童得流感的情形大幅成長。

桃園市衛生局表示，桃園市11月第一周流感及類流感門急診就診人次約2600人次，第二周為2700人，第三周高達2900人，而11月總人次飆高至1萬人次以上，今年初疫情爆發時期，對比往年流感確診人數確實較低，但每年10月至隔年的3月是流感的好發季節，難免就診人數增加。

徐永年說，今年9月開始桃園醫院的流感就診人數慢慢飆高，目前兒童病房都已全數額滿，因開學期間學生容易群聚感染，且近期民眾對於疫情較於鬆懈，不像以往勤洗手、戴口罩，他說，4、5月的時候大家防疫習慣都很好，小兒科醫生的病患相比往年下降許多，仍呼籲民眾防疫工作要確實，尤其秋冬時間病毒更容易存活、孳生。

衛生局提醒，秋冬是流感病毒活躍的季節，民眾出門在外務必注意室內空氣流通，另外避免疫情再度肆虐，盡量少出入公共場所、養成洗手的習慣、隨時配戴口罩及適當的運動、睡眠，如身體有任何不適症狀，千萬別掉以輕心，應立即就醫。

(中時 )