近期各校適逢校慶運動會月份，獅子軍來到台南德光中學57年校慶運動會，統一獅總教練林岳平、外野手陳傑憲、投手陳韻文及吉祥物萊恩獲邀擔任嘉賓出席活動，本日早晨七點多，萊恩帶著雀躍和期待的心情，來到校園收到老師、學生及校友們喜愛，引起拍照炫風，學生們把握難得機會用手機與萊恩自拍。

今日德光中學校慶開場活動，由萊恩帶領德光幼稚園班孩童一起進場，而各班級也都展現創意化妝自我，用不同角色呈現每個班級不同朝氣，萊恩看到學生們的精心打扮，感覺十分逗趣，也和同學們玩在一起，開幕典禮過程中，萊恩也走訪每一個班級的休息區，和學生們合影擊掌，學生們也展現青春活潑魅力，而萊恩也用熱情互動回饋學生。

充滿多項才藝的萊恩，來到學校總是一直挑戰各項好玩事務，今日也在場邊看到一群專業的管弦樂隊，萊恩酷似專業的指揮家，帶領著學生們為頒獎典禮伴奏，似真似假的即興演出，也讓一旁學生們紛紛拿起手機拍照，也讓現場充滿笑聲。

校園總是充滿熱情，互動過程中、萊恩也巧遇學生穿著象隊球衣來嗆聲，萊恩不甘示弱與學生尬舞ＰＫ，逗趣好玩互動也引起同學熱情掌聲。

本日德光中學57年校慶運動會開幕典禮，校長也特別介紹與會嘉賓總冠軍教練林岳平、安打王及打擊王陳傑憲、救援王陳韻文，充滿好表現的成績，台下學生和貴賓也用掌聲歡迎統一獅。開幕儀式結束後，統一獅總教練林岳平、陳傑憲及陳韻文也特別舉辦限額100位公益義賣簽名會活動，許多學生知道今日學校邀請統一獅蒞臨，也都把握難得機會排隊參與。

而這次簽名會除了選手外，萊恩也加碼出席活動，為每一位充滿愛心的學生們，在簽名球上簽名紀念，也讓今日統一獅校園巡迴列車來到德光中學校慶活動圓滿成功，選手和學生們也相約明年球季進場欣賞職棒賽事，而統一獅也與德光中學達成合作默契，明年也將規劃到台南棒球場舉辦校園棒球日活動，讓學生們走出校外一起培養好的健康休閒運動及興趣。

統一獅陳傑憲表示：「很開心休兵期間能夠來到學校參與校慶活動，踏入校園內看到學生年輕的樣子，彷彿自己也回到學生時代，剛剛在簽名時，操場上也同時進行大隊接力，看到每個班級都很認真比賽，真的感受到學生青春與活力。」

統一獅總教練林岳平率隊參加德光中學運動會。（統一獅提供）

統一獅吉祥物萊恩受到小朋友歡迎。（統一獅提供）

(中時 )