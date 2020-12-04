桃園美國學校於3日舉辦第3屆董事長交接典禮, 由溪頭米堤大飯店總經理李麗裕接任董事長一職，他笑說，「不懂英文沒關係，要懂方法」，從沒想過會接任董事長的他，結合實務、管理、企業多元視角，秉持「最認真的人就是最內行的人」。

桃園市長鄭文燦親自出席交接典禮，他表示，桃園美國學校於2012年創立，引進美國加州課程系統，目前全校共有119位學生，招收範圍涵蓋國小到高中，為桃園外僑重要的教育基地。

李麗裕提到，剛接收到要接任董事長的資訊時十分茫然，對於英語一頭霧水，便請教了身邊的好手幫忙，數度遠至加拿大處理相關事項，面對以英語授課的教師，李麗裕說，「我不會講英文，要怎麼管理老師」，爾後透過身邊的人協助及自己的工作經驗，步步突破重圍，並立志未來要將學校更發揚光大。

鄭文燦指出，李麗裕白手起家、事業有成，也曾經營溪頭米堤大飯店，帶領支持台灣好米、推廣公益音樂會，榮獲交通部觀光局五星級飯店的殊榮，以李麗裕嚴謹的工作態度及豐富的管理經驗，相信桃園美國學校將發展得更好

鄭文燦提說桃園是外商投資的熱門地點，也是台商回流的首選，尤其現在亞矽及航空城計畫，將大幅提升外商落腳桃園的機會，未來將協助校方擴大招生人數，讓外僑或外籍身分的孩子更能接軌國際。

(中時 )