人有三千煩惱絲，太多太少都會引來困擾，專業生髮植鬍診所醫生周采青最近在節目上透露，若女生太愛綁馬尾或做造型，造成拉扯性的損傷，對頭髮跟頭皮也會有一定的傷害，嚴重時恐造成大量掉髮或禿頭。
醫生周采青最近上林佩潔主持的《旗開得勝》聊女性掉髮問題，禿頭不僅是男性的煩惱，在現代社會中很多女生也深受其害。她表示人剛出生時約有10萬個毛囊，而毛囊的週期可分為生長期、退化期、脫落期、休止期、初生期，正常來說應是不斷巡迴的，但若停在休止期，就有可能造成髮量變少。
常見的「雄性禿」主因是雄性賀爾蒙去攻擊毛囊，導致頭髮長得慢或變細，男生常見的部位是前額M型和髮旋的地方，女生則常出現在分髮線，雄性禿並非男生才會得到，只要父親或外公有禿頭都有可能遺傳給下一代，若感覺每天掉髮超過100根、頭髮變細、頭皮變得清楚可見等，就可能是禿頭前兆。
周采青也分享，女生常見的禿頭原因除了雄性禿之外，也有可能因產後掉髮、缺鐵性貧血、減肥營養不良、壓力性掉髮、免疫系統失調等，欲知如何治療禿頭，請見新一集《旗開得勝》完整版。
(中時新聞網)
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