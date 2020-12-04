鉛中毒恐造成腦損傷、失智和神經病變，腦神經內科醫師林志豪分享，一名女子使用網購化妝品後，出現講話反覆、精神躁動的症狀，經檢查發現竟是鉛中毒。對此，醫師提醒，來路不明的化妝品恐添加過量的鉛，而堆積在骨骼的鉛，需50年才能完全代謝掉，因此也特別提醒生活4處常接觸到鉛，要特別注意。

林志豪分享，在診間曾遇過一名女子被老公帶來看病，因為出現精神躁動、心神不寧、講話反覆的症狀。檢查後發現，該女子的意識清醒，但邏輯性差，且手腳顫抖麻木，最後才發現是手腳的神經病變。

林志豪表示，該名女患者的抽血檢查的結果都很正常，後來決定讓她驗一下重金屬，結果發現該女的體內鉛含量過高。深入了解後發現，女患者曾網購化妝品，但有些化妝品的來源不明，某些口紅和眼影為了顯色，會加入過量的鉛。

林志豪指出，而人的眼皮、嘴唇屬於皮膚較薄的部位，長期使用下來恐讓身體過度吸收重金屬，導致鉛中毒。而鉛會在軟組織和骨骼中累積，而囤積在骨骼中的鉛半衰期長達25年，也就是說，若想完全代謝掉體內的重金屬，恐須耗費近50年的時間。

林志豪也說，鉛中毒會損害到神經系統，造成神經系統上的疾病，例如腦損傷、失智、神經病變等，而懷孕期間鉛中毒則會造成胎兒往後的發育問題。

林志豪也提醒，日常生活中可能接觸到鉛的地方有4個，分別為來路不明的化妝品、來源不明的中藥、防鏽油漆以及色彩鮮豔的產品。另外也提醒從事鉛工業的人，上班要記得穿好工作服，下班後也別將工作服穿回家。

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(中時新聞網)