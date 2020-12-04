全台在2010年以前百貨公司家數超過千家，隔年開始家數一路下滑，依據財政部最新資料，今年9月全台百貨共713家，跟去年同期相比減少5.3%，全國百貨前三季的銷售額也小幅下滑1.5%，不過桃園市及新北市銷售額逆勢上升，桃園市增幅高達24.2%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，實體通路受電商衝擊，百貨業家數逐年縮減，今年受疫情影響再減一波，不過桃園今年話題不斷，也讓百貨銷售額逆勢成長。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，消費結構及購物平台不斷改變，小型百貨資源有限，面對市場變遷經營相對困難，反觀大型業者可多方位發展，經過市場汰弱留強，百貨業呈現強者恆強局勢，但面對激烈競爭，也將讓未來的百貨業展現不一樣的風貌。

綜觀六都百貨家數及銷售額，減少最多為台中市，截至今年9月共44家，與去年同期相比減少10.2%，也是六都中百貨公司最少的區域，新北市減幅最低，今年家數減少0.7%，家數最多也是新北市共139家。桃園家數雖然僅48家，但前三季銷售額183億，直逼家數有139家的新北市。

郎美囡表示，因虛擬通路、網購平台日漸發達，使許多實體零售業及店家營收大幅減少，尤其中小型百貨倍受衝擊而停業，不過大型百貨、購物中心銷售項目越趨多元，往往成為當地機能題材，如桃園青埔的華泰名品城，新北市林口三井outlet，不僅帶入外地消費人潮，亦能支應周邊住戶生活需求，另類轉為房市焦點，尤其疫情後內需大幅提升，今年周年慶各大百貨營業額驚人，新光三越信義新天地甚至單日業績破10億，但周年慶檔期多數在10月之後，並未反應在前三季的銷售額，顯見國內消費力強，全台北中南不乏大型企業積極布局。

(時報資訊)