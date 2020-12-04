許富凱近來推出新專輯《拾歌》，獲得好評，將在明年2月20日首度登上台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，距離門票開賣剩一天，許富凱難掩心情緊張，坦言當然會擔心票房，希望大家都可以來到現場見證他這十年來的努力，也提醒年輕朋友，若家中爸爸、媽媽、阿公、阿嬤們不知道怎麼買票，要記得幫他們唷，相約到時候大家在大年初九這個有意義的日子裡歡喜聚首。

他日前拍攝新歌MV，以劇情式為架構，〈雨傘情〉、〈祝福〉分為上下兩集來貫穿，邀來本土劇天后方馨擔綱主演，兩人在劇情中情投意合卻埋下伏筆，上集只見許富凱撐著傘崩潰哭泣，演技大爆發哭得令人不捨，下集終於揭開真相，兩人不僅大談姐弟戀，更疼惜方馨的兒子，讓許多網友看了還誤以為許富凱有私生子。

方馨在劇中出門途中發生意外而離世，留下這殘缺的祝福深藏心中，兩人雖熟識但演戀人卻是頭一遭，許富凱稱讚：「這個角色非方馨姐莫屬！演過無數大戲，一定沒問題。演戲過程中，她很會帶戲，更是連戲王，總可以無縫接軌到許多細節。」方馨打趣說，「找我演是因為姊弟戀、又有小孩嗎？怎麼不找我演青春無敵的，就知道找我一定不可能有激情戲。」許富凱小巨蛋演唱會門票將在5日中午12點於全台ibon售票系統開賣。

方馨、許富凱日前拍攝MV。（凱聲影藝提供）

(中時 )