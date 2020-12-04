國內車市似乎對新冠肺炎有免疫力，大環境百業受創但車市卻屢創新高，最新出爐的11月掛牌數（4萬6332台）更打破28年來（1992年11月4萬4443台）同期紀錄，業者預估今年總市場可望衝破45萬台，本月將是各品牌衝刺年度業績的最後一波，加碼好康要讓消費者換新車過好年。

買車送家電是這波促銷一大特色，TOYOTA總代理和泰汽車推出「TOYOTA傲視好禮大方送」，購買指定車款就送JVC 55吋QLED量子點全面屏（市價3萬9999元），不僅能呈現超越100%極廣色域，還有多段可調式智能防眩抗藍光護眼科技。納智捷與台灣夏普合作，全車系指定車款加碼送SHARP 70吋4K Android TV顯示器（市價5萬2900元）。

中華三菱推「三菱有禮 愛不釋手」年終交車禮，購買COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER PICKUP、ZINGER、20年式ECLIPSE CROSS任一車種即享3M HEAT2000櫥下型觸控式熱飲機或任天堂Switch好禮二選一（最高價值3萬6900元）；Honda Taiwan主打全車系零頭款+低月付1688元起專案，購買CITY、FIT、HR-V等指定車款即送價值4萬9999元的iRobot Roomba i7掃地機器人。

此外，今年福特六業績最亮眼，1月市場排名還在第六，但32.1%的去年同期比已在前十大品牌中顯得最為亮眼，11月更以3468台衝上第三名，更較去年同期成長83.2%。成長動力一方面是Focus持續熱銷，二來是全新一代Kuga受消費者好評，順利坐上國產中型休旅市場級距中銷售王座。業者目前正主打「Ford好車二部取」活動，消費者在明年1月底購車，就有機會抽中任一部百萬級距Ford指定車款。

NISSAN年初表現差強人意，但隨著新一代SENTRA熱銷有如倒吃甘蔗，甚至對長年穩居龍頭的TOYOTA ALTIS帶來不小壓力。裕隆日產「NISSAN Can Share」購車優惠，入主NISSAN國產全車系即可獲得瑞典精品伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器（售價2萬4900元），再享3萬元購車金、多酚PM2.5負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68無限延長保固，以及舊換新5萬元優先領專案，最高優惠總值15萬元。HYUNDAI總代理南陽實業針對KONA、TUCSON、SANTA FE及ELANTRA等車款推出免牌照稅、免燃料稅、免領牌費等3免好禮。

(中時 )