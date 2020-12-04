好扯！男買1T硬碟 內竟有該賣場監視器影片

張男同事使用時發現，除了張男備份給他的影片外，竟還有賣場監視器畫面。（民眾提供／莊旻靜新竹傳真）

張男購買全新1T隨身硬碟，裡面卻還有300GB容量為賣場畫面，推測為店內監視器。（民眾提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣湖口鄉一名張姓男子2日前往鄉內1處電子用品賣場，以1400多元金購買全新1T隨身硬碟，隨後就立即備份影片交給同事，未料同事發現硬碟內竟有300G以上容量，為儲存賣場監視器影片，張男3日回到賣場換貨，業者事後解釋，誤將店內備份硬碟與一般品放在一起，會加強內部管理，避免再發生相同狀況。

張姓男子表示，因有工作需求，2日前往賣場購買1T隨身硬碟，當時買的新品有完整包裝，硬碟上的封膜也未拆，使用時雖發現僅剩700G容量，但他誤認是硬碟內軟體佔去300G而未加留意，且立刻備份工作所需影片，遞交給同事。

張男的同事打開硬碟後，發現除了他所需的影片外，竟然還有300G的監視器影片畫面，且拍攝角度、內容，均為電子用品賣場，因此提醒張姓男子此為使用過的硬碟。

張男3日則回到原購買賣場，說明狀況，賣場發現疏失也立即退、換貨，給張男另顆全新硬碟，但未說明疏失原因，讓張男感到匪夷所思。

記者向業者求證時，業者表示，賣場誤將內部備份硬碟，與正常商品放在一起，客人發現後才發現此錯誤，也立即致歉，並換新品給顧客，會再加強內部管理，避免再度發生。

(中時 )