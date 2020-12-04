好扯！男買1T硬碟 內竟有該賣場監視器影片

新竹縣湖口鄉一名張姓男子2日前往鄉內1處電子用品賣場，以1400多元金購買全新1T隨身硬碟，隨後就立即備份影片交給同事，未料同事發現硬碟內竟有300G以上容量，為儲存賣場監視器影片，張男3日回到賣場換貨，業者事後解釋，誤將店內備份硬碟與一般品放在一起，會加強內部管理，避免再發生相同狀況。
張姓男子表示，因有工作需求，2日前往賣場購買1T隨身硬碟，當時買的新品有完整包裝，硬碟上的封膜也未拆，使用時雖發現僅剩700G容量，但他誤認是硬碟內軟體佔去300G而未加留意，且立刻備份工作所需影片，遞交給同事。
張男的同事打開硬碟後，發現除了他所需的影片外，竟然還有300G的監視器影片畫面，且拍攝角度、內容，均為電子用品賣場，因此提醒張姓男子此為使用過的硬碟。
張男3日則回到原購買賣場，說明狀況，賣場發現疏失也立即退、換貨，給張男另顆全新硬碟，但未說明疏失原因，讓張男感到匪夷所思。
記者向業者求證時，業者表示，賣場誤將內部備份硬碟，與正常商品放在一起，客人發現後才發現此錯誤，也立即致歉，並換新品給顧客，會再加強內部管理，避免再度發生。
(中時 )
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