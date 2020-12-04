民進黨高雄巿議員黃明太日前質詢說，美豬進口，萊豬可以給窮人多一個選擇，也沒有人強迫這些人要吃，此話一出，遭外界痛批歧視弱勢民眾。黃明太昨稱，如果造成「中低收入戶」不舒服，他願道歉。有粉專聽完黃明太的道歉，狠酸現在連道歉都要區分族群，民進黨很會啊！

高雄市長陳其邁2日在議會備詢時，持續上演萊豬攻防戰。未料同黨的市議員黃明太為了挺萊豬，竟脫口說出「高收入不會買美豬，是給窮人多一個選擇」，遭外界批失言。黃3日受訪表示，如果他的話有造成中低收入戶不舒服的話，他願意道歉。

對於黃明太的道歉，粉專「白色正義聯盟」臉書3日在臉書發文表示，道歉就對全體國人道歉，還要區分族群，你民進黨真的很會。該粉專更狠酸，覺得不舒服的人都是中低收入戶啦！

底下網友也表示，「窮人該死就是了」、「這種人還是能選上啊！科科」、「人家那是真心話，為什麼要去道歉」、「這是他的真心話」、「所以，民進黨連這種低級咖都全面升級到何不食肉糜級了」、「收入低就該死嗎」、「不用道歉！這是你們的肺腑之言」！

網友留言。（圖片翻拍自白色正義聯盟臉書）

(中時新聞網)