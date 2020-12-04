近來新冠肺炎疫情在香港有回溫跡象，確診數屢創新高，長居香港的64歲台灣資深女星謝玲玲上月23日也確診，當下入院治療，且沒什麼特別徵狀，但經過11天的治療，4日卻傳出病情日趨嚴重，沒有好轉跡象，令外界擔憂。

對此傳聞，和她曾合拍電影《婉君表妹》及《我女若蘭》的好友巴戈受訪時表示：「我之前看到她確診新聞時，和玲玲直接有聯繫過，她那時說自己沒什麼症狀，不過過了2天再打電話問候，她就沒有回應。」

巴戈擔憂友人狀況，前幾天更有聽到謝玲玲進加護病房的傳聞，不過都是子虛烏有，「我聽朋友說沒有，而且我前天跟她姊姊通過電話，她說有隔離治療，但沒進加護病房那麼嚴重，這2天有什麼變化，我就不清楚了，希望人沒事就好」。

謝玲玲是知名童星出身，飾演《婉君表妹》中的「婉君」童年一角，拿下金馬獎最佳童星獎，嫁給香港影視大亨林建岳後毅然息影，直至1995年結束跟林建岳15年婚姻。離婚後的她熱衷於公益、慈善、藝術、舞蹈，在香港上流圈活躍。

(中時 )