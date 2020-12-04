公路總局台北區監理所花蓮監理站今公布相關疏運措施。（王志偉攝）

元旦跨年出遊返鄉，公路總局台北區監理所花蓮監理站今天公布相關疏運措施，12月31日至明年1月3日止，北花客運來回享有400元優惠外，北花線不同客運業者的回程票根均可通用，持公路客運票證，來到花蓮享有指定租車優惠，另外，蘇花路廊也將增加中仁至和平南下、北上大客車優先道路線，加速客運行車時間。

花蓮監理站長林富英簡報，12月31日起，至明年1月3日止，民眾搭乘88條國道客運，享平日優惠價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘台灣好行，享半價優惠。

林富英表示，北花線國道客運除延續中秋、國慶連假的單人來回票400元優惠外，為節省民眾候車時間，北花線不同客運業者的回程票根均可通用；凡搭乘國道客運、台鐵、高鐵等10小時內轉乘在地客運，也有一段票或基本里程免費。

優惠期間，持公路客運票證於宜花東指定租賃業者租車可享租車優惠；還可憑租車憑證正本向客運業者櫃檯請領乘車票價優惠，租汽車折票價200元、租機車折100元。

公路部分，花蓮監理站指出，將延續實施大客車優先道，除原有北上太魯閣大橋南端至崇德管制站路段於連假第3天實施，將試辦中仁隧道北端路口至蘇花改和平端約3.8公里，分別在連假第1天南下5時至下午5時及連假第3天北上11時至16時實施。

監理站提醒乘客，配戴口罩登車，若有發燒症狀，將協助辦理退票，請乘客返家休息或就醫。

(中時 )