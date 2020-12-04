市議員陳淑華（左二）指著漢口國中操場跑道PU脱落嚴重情形表示，跑道喪失摩擦力且數處有龜裂的狀況。（盧金足攝）

女籃隊訓練場地志學館地板老舊、操場修修補補，擔心孩子在訓練中運動傷害。（盧金足攝）

台中市西屯區漢口國中女子籃球隊，參加全國國中女籃比賽表現亮眼，市議員陳淑華接獲家長陳情，女籃訓練場地漢口國中志學館內的籃球場地板逾27年，地板破損嚴重，影響女籃隊訓練，更易造成學生運動傷害，近期即有學生跌倒骨折，會勘後，教育局允諾補助漢口國中整建志學館地板，提供完善場地給學生使用。

陳淑華邀台中市教育局長楊振昇、家長會邱會長及何明里長趙淑妙與校方會勘漢口國中志學館地板及操場跑道。

楊振昇允諾補助漢口國中整建志學館地板，提供完善場地給學生使用，編列漢口國中申請體育署操場跑道獲得補助時的配合款經費。

陳淑華表示，因為女籃隊訓練場地志學館地板老舊、修修補補，擔心孩子在訓練中運動傷害。

陳淑華指著漢口國中操場跑道PU脱落嚴重情形表示，跑道喪失摩擦力且數處有龜裂的狀況。跑道使用率強，平日學生上體育課、跑跑跳跳外，更有該校田徑隊訓練高強度使用，易造成學生傷害，亟需一安全的跑道。

漢口國中校長張秋桂強調，學校女籃隊是從東興國小升上來就讀，是台中市女籃三級學校銜接訓練，訓練頻繁操場跑道失去摩擦，學生跑步容易滑倒，近兩周更發生二名學生跌倒骨折的情況。

楊振昇在會同陳淑華勘查後，同意由教育局全額補助漢口國中的志學館地板的更新工程；漢口國中向體育署申請操場跑道的補助，教育局也同意全力協助並編列配合款補助。

(中時 )