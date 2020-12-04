案690班機座位圖。（指揮中心）

【現場直播】新增4名境外移入個案，指揮中心召開記者會說明。(中時新聞網)

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4例境外移入個案， (案688至691)，其中1人為印尼移工，自印尼入境，其餘3人自美國入境。其中，針對印尼籍移工已匡列個案接觸者共52人，其中47人為同宿舍移工，正評估接觸情形以採取相關防疫作為，還有一名持有居留證的法國籍男性是因為被毒蜘蛛咬傷就醫而被確診。

指揮中心表示，案688為印尼籍30多歲女性移工，今(2020)年11月13日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性。個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診(Ct值32)。已匡列個案接觸者共52人，其中47人為同宿舍移工，正評估接觸情形以採取相關防疫作為，其餘5人為仲介及專車司機，列自主健康管理。

至於今天確診的印尼移工，因為也是持陰性入境後又確診，莊人祥表示，入境前的檢驗陰性證明因應全球疫情秋冬之際較高，為了機上民眾的安全以及回國醫療量能問題，會先做檢驗，至於案例688，這是我們堅持要居家檢疫14天，印尼移工也希望期滿檢疫之前採檢。目前這一例傳播風險低，但我們還是會針對這名患者在自主健康管理期間接觸到其他移工部分進行調查，進行評估。

指揮中心指出，案689為法國籍40多歲男性，因工作於11月23日前往美國，因被毒蜘蛛咬傷，分別於11月27日及28日至當地醫院就醫，11月30日入境臺灣後前往防疫旅館居家檢疫。個案因咬傷部位不適情形未改善，分別於11月30日及12月2日由衛生單位安排就醫，並於12月2日收治住院隔離及採檢，個案12月3日出現嗅味覺喪失，於今日確診；由於個案在美國停留期間曾就醫2次，在臺灣期間無其他接觸活動史，研判其在美國感染的可能性較高。因個案發病前2日為居家檢疫期間，就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

被毒蜘蛛咬的法國籍男性，為何會被感染？莊人祥表示，毒蜘蛛咬傷不會傳播新冠病毒，而是他在美國這段期間，被毒蜘蛛咬傷而在美國當地急診室就醫兩次，也就是說他暴露的風險因而較高。而根據管理措施指引，居家隔離檢疫者若因為其他病因到醫院就醫，要住進隔離病房時，為了醫護人員的安全起見，會就先採檢，才因而採檢出來。

指揮中心表示，案690為本國籍20多歲男性，今年8月至美國就學，11月30日返臺，入境時無症狀並返回住處居家檢疫。個案12月1日出現發冷症狀，隔天因發燒及咳嗽通報衛生單位，經安排就醫及採檢，於今日確診。已匡列個案接觸者共43人，其中28人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，另機組員14人及同住家人1人，因有適當防護裝備或與個案保持適當距離，列自主健康管理。

指揮中心指出，案691為本國籍90多歲男性，不定期於美國及臺灣兩地居住，今年11月上旬前往美國，同月22日返臺，入境時無症狀，並持有登機前3日內檢驗陰性報告。個案居家檢疫期間，12月2日出現全身倦怠、頭暈及發燒症狀送醫並住院隔離，X光檢查有肺炎情形，經採檢通報於今日確診。由於個案發病前2日為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

莊人祥表示，案691目前沒有插管，住在負壓隔離病房的加護病房，確定為確診病例中，年紀最大的，且有肺炎症狀。

指揮中心統計，截至目前國內累計112,125例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含109,812例排除)，其中690例確診，分別為598例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、572人解除隔離、111人住院隔離中。

(中時新聞網)