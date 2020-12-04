智慧照明系統與防水連接線全台市占第一的映興（3597）電子董事長賴炳源，預計12／7接掌第11屆台中市建築經營協會理事長。賴柄源表示，房地產市場目前面對工資高漲與缺工問題嚴重，推動工業化將是當務之急！

映興電子主要製作連接線束模組，占營收6成，客製化訂單通常為少量多樣，近二千家客戶橫跨資訊光電、工業應用、車裝電子，如TOYOTA的車用電源線即是映興的產品。

映興2014年研發推出自有品牌的智慧照明系統與防水連接線，後者攻進電動自行車與電動助力車的電池領域，目前全台市占第一，應用客戶包括巨大（9921）與美利達（9914），加上代理美日大廠溫控感應元件與高溫高壓電線，供給Dyson吹風機、投影機大廠佳世達與中強光電；5年前又投入移動式太陽能儲能照明系統的研發，應用在特斯拉、NASA停車場。

映興電子自結，今年前三季合併營收為5.71億元，營業淨利為0.5億元，稅前淨利為0.48億元，歸屬於母公司累計淨利為0.32億元，EPS0.96元。

(工商 )