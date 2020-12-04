海洋無塑愛大安！今年有78個民間團體，超過5000人次參與大安淨灘，共清理出101.7噸的人為垃圾。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海樂園擁有近1600公尺的海岸線，可供衝浪、風箏衝浪及戲水。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海樂園擁有近1600公尺的海岸線，可供衝浪、風箏衝浪及戲水。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海樂園擁有近1600公尺的海岸線，可供衝浪、風箏衝浪及戲水，面積廣達87公頃，但海洋廢棄物問題日益嚴重。因政府資源有限，台中市觀旅局鼓勵民眾揪團淨灘，2020年度至今已有78個民間團體，超過5000人次參與淨灘，共清理出101.7噸的人為垃圾。

觀旅局長林筱淇表示，海龜、鯨魚等海洋生物體內殘留人為的塑膠垃圾，像是吸管卡在海龜的呼吸道，或是被橡皮筋綁住龜殼，以致死亡。呼籲大家減少使用塑膠類物品，也歡迎有志維護海洋環境的民眾來大安淨灘。

申請淨灘時可自備用具，如麻布袋、夾子、手套等，淨灘完將撿拾的垃圾分成玻璃、可回收及不可回收等三大類，並放至指定位置，觀旅局會請當地清潔隊於固定時間前往清運。

林筱淇說，國人環保意識抬頭，逐漸重視海洋生態保育，近期有許多民眾及團體洽詢淨灘活動，透過淨灘教導小朋友愛護環境、環保無塑的概念，讓孩子從小親近海洋、愛護海洋。

台中市風景區管理所指出，大安濱海樂園已通過環境教育設施場所認證，預計明年4月開放民眾申請預約環境教育課程，未來淨灘及海洋環境教育，讓民眾有更多親水遊憩的選擇。

(中時 )