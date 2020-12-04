公視董監事難產，民進黨立委出手提案修正《公共電視法》，降低人事同意權門檻，引來「選不贏就改規則」的抨擊。今天上午，該修法草案送立法院院會進行一讀，國民黨表達異議，要求退回程序委員會，因民進黨立委未聲明反對，全案因而被退回擱置。

為讓公廣集團超越黨派、公正客觀，現行《公共電視法》規定，公視董監事由行政院提名後，交由立法院推舉11至15名的社會公正人士組成審查委員會審議，經獲得審查委員會「3／4」以上多數同意後，才得以送請行政院院長聘任。由於目前由行政院提名的名單遭國民黨認為「黨派色彩濃厚」，因而難產至今。

對此，民進黨立委吳思瑤提案修正《公共電視法》，將原先「3／4」的門檻降至「2／3」。她表示，《公共電視法》現行規定的「3／4」以上多數同意，有異於一般法律對多數決門檻之要求，因此提案下修，以明確規範董、監事評選的合理門檻。

但該修正草案在今天送交立法院會一讀後，因輿論爭議過大，國民黨黨團提議退回程序委員會重新提案，主持會議的立法院長游錫堃就當場詢問「請問院會有無異議？」因台下民進黨立委無人表示意見，因此，全案確定被退回程序委員會，形同冷凍擱置。

(中時 )