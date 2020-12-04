美國數據網站《Fangraphs》列出最新國際球員排名，中職有3名選手進榜，分別是中信兄弟宋晟睿、統一獅林安可及林子豪，其中宋晟睿排名31名最高，而林安可是今年中職新人王及打擊雙冠王，該網站認為林安可若想旅外應先往日職累積經驗，預測2025年有實力挑戰大聯盟。

林安可過去都是以投手身分參加國際賽，不過自從去年進入中職後專任打者，今年更一舉拿下全壘打王、打點王，該國際球員排名也以打者身份分析。林安可排名第34名，在20至80分的評分系統中，林安可打擊爆發力拿到優於大聯盟平均水準的55分，跑壘速度也有50分，打擊能力和守備則還需要加強，總體成績為40分。

球探報告指出，林安可將會在2021年在中職一軍滿3年資歷，即可透過入札制度挑戰旅外，該網站認為林安可最好先到日職增加經驗，並用3年證明自己有足夠的打擊能力，這樣他最快能在2025年，也就是他28歲時挑戰大聯盟。

高中應屆畢業生宋晟睿，以380萬元簽約金加盟中信兄弟。（中信兄弟提供／廖德修台北傳真）

而兄弟新秀宋晟睿排名31最高，守備評價為有大聯盟明星等級，林子豪則被認為有相當優秀的打擊潛力，打擊天花板被評為高於大聯盟平均水準，兩人的球棒控制能力都是優秀的55分，且都僅有18歲，被認為2027年有機會挑戰大聯盟。

球探報告中提到宋晟睿是投、打二刀流，不過兄弟將他註冊為投手，其中速球與曲球評價最高，有大聯盟平均水準的潛力，不過控球還有待加強。打擊方面球棒控制能力與速度都是優於平均水準的55分，且認為打擊還有很大成長空間，尤其外野守備價值相當高，被認為未來能有高於大聯盟水準的60分，球探報告認為他的速度、守備直覺和打擊技巧，當打者會優於投手。

林子豪則排名第36，整體打擊技巧有高於大聯盟平均水準60分的潛力，不過目前僅有25分，還有很大成長空間，球棒控制能力是優異的55分，打擊爆發力未來也備受期待，比賽力量與守備拿到45分略低於大聯盟平均水準，而速度僅拿到30分。

統一獅第1輪挑選林子豪（左），使他成為選秀「榜眼」。右為中職會長吳志揚。（黃國峰攝）

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